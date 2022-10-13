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    Berke Özer, Portimonense'de süre alamadı

    Berke Özer, Portimonense'de süre alamadı

    Fenerbahçe'de ilk 11 garantisi alamadığı için Portekiz takımı Portimonense'ye giden Berke Özer, burada da yedek kulübesinden çıkamadı. Genç kaleci henüz hiçbir maçta oynamadı.
    • 13.10.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 13:25
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    Fenerbahçe'den düzenli olarak ilk 11 oynayacağı bir takıma gitmek için ayrılan Berke Özer, bu sezon henüz forma şansı bulamadı.

    Portekiz Ligi ekibi Portimonense'ye transfer olan genç kaleci, şu ana kadar formayı henüz kapamadı.

    Bu sezon başı Portekiz'in Portimonense takımına transfer olan genç kaleci, kadroda yer aldığı 5 maçta da yedek kulübesinde oturdu.

    Berke Özer, Portimonense de süre alamadı #1

    Japon kaleciyi kesemedi

    Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın arkasında görev yapan ancak kariyerini Avrupa'da sürdürme amacıyla kulüpten ayrılan Berke; Famalicao, Sporting Lizbon, Chaves, Vizela ve Porto maçlarında Japon kaleci Kosuke Nakamura'yı kesemedi.

    Piyasa değeri 350 bin euro olan Nakamura, Samuel'in Porto'ya transferi sonrasında kaleye geçmişti.

    Berke Özer, Portimonense de süre alamadı #2


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