Beşiktaş, Elneny'yi istiyor Mısır basını, oynayamayan Elneny'nin yeniden Beşiktaş'a dönme ihtimali olduğunu iddia etti.

Daha önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'nin, Arsenal ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Ancak Premier Lig'de bu sezon sadece 5 maçta, 111 dakika forma giyen Mısırlı oyuncunun erken ayrılık ihtimali yüksek.

Mısır basınına göre; Beşiktaş bu nedenle devreye girip, Elneny'i yeniden İstanbul'a getirme konusunda girişimlere başladı.

Daha önce de Siyah-Beyazlı formayı giyen Mısırlı oyuncunun uyum sorunu yaşamayacağının düşünülmesi en büyük avantajı.

5 gole katkı

30 yaşındaki Elneny, takımdan sezon sonunda ayrılacak olan Atiba'nın boşluğunu dolduracak.

Elneny, Beşiktaş'ta 36 maçta forma giymiş ve 1 gol atıp, 4 de asist katkısında bulunmuştu.