Beşiktaş'tan Rapid Bükreş'in teklifine ret

26 Mart'ta Giuleşti Stadyumu'nu açmaya hazırlanan Rumen ekibi Rapid Bükreş'in Beşiktaş ile açılış maçı oynama talebi, siyah-beyazlıların yoğun fikstürü nedeniyle kabul edilmedi.

Rumen ekibi Rapid Bükreş, Giuleşti Stadyumu için dikkat çekişi bir tören hazırlıyor. Rapid Bükreş'in açılış maçında Beşiktaş ile oynamak istediği uzun süre gündemde kalmıştı fakat bu durum gerçekleşmedi.

Rapid Bükreş, Beşiktaş için de sembol isimlerden olan Daniel Pancu'nun da yer alacağı bir maç planlanıyordu. Fakat Fanatik Romanya'nın haberinde Süper Lig 'de maçlar devam ederken Beşiktaş'ın yoğun program etkisiyle açılışa katılamayacağı belirtildi.

TİMİŞİORA İLE OYNAYACAKLAR

Beşiktaş'tan istediği cevabı alamayan Rapid Bükreş, açılış maçını 26 Mart Cumartesi günü Poli Timişioara ile oynayacak.