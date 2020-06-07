Bonucci: Ligler tamamlanmazsa şampiyon ilan edilmemeli

Juventus'un başarılı savunma oyuncusu Bonucci, Serie A'nın devam etmemesi halinde şampiyonun belirlenmemesi gerektiğini söyledi.

Mart ayından maçların oynanmadığı İtalya Serie A perdelerini Haziran ayında yeniden açıyor.

Serie A gibi İtalya Kupası da yarı final maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

''LİGLER TAMAMLANMAZSA, ŞAMPİYON İLAN EDİLMEMELİ''

Serie A'da lider olan, İtalya Kupası'nda ise yarı finalde Milan ile eşleşen Juventus'un başarılı savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

Liglerin tamamlanamama ihtimali üzerine konuşan Bonucci, ''Umarım normal bir şekilde sezonu tamamlarız. Umarım şampiyon biz oluruz. Eğer bunu başaramazsak 2019-20 sezonu arkasına bir sürü hikayeler bırakarak sona erecek. Ligler tamamlanmazsa herhangi bir takım şampiyon edilmemeli.'' ifadelerini kullandı.