Borussia Dortmund bitime 5 hafta kala liderlik koltuğunda Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'u 4-0 mağlup etti. Bu skorla Borussia Dortmund, ligin bitimine 5 hafta kala liderlik koltuğuna oturmuş oldu.

ensonhaber.com Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Borussia Dortmund, rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İlk yarı Bundesliga'nın 29. haftasında Signal Idunda Park'ta Eintracht Frankfurt'u konuk eden Borussia Dortmund 19. dakikada Jude Bellingham, 24. dakikada Donyell Malen ve 41. dakikada Mats Hummels'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarı İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan sarı-siyahlılar 66. dakikada Malen ile bir gol daha bularak karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Borussia Dortmund bitime 5 hafta kala lider Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 60 çıkardı ve ligin bitimine 5 hafta kala Bayern Münih'in bir puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. İkinci sıraya gerileyen Bayern Münih deplasmanda Mainz 05'e 3-1 yenilerek 59 puanda kalmıştı. Eintracht Frankfurt da 42 puanda kalarak 9. sıraya geriledi.