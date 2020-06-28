Borussia Dortmund: Haaland'ı satmayacağız

Borussia Dortmund CEO’su Hans-Joachim Watzke, Erling Haaland ve Jadon Sancho’nun transfer ihtimalleri hakkında konuştu.

Sport 1 kanalına açıklamalarda bulunan Watzke, Erling Haaland’ı kesinlikle satmayacaklarını, Jadon Sancho için isteyecekleri bedeli karşılayabilecek bir kulübün ise olmadığını söyledi.

Watzke, “Haaland hakkında konuşacak bir şey yok. Eğer Sancho bize gelip koşullar ne olursa olsun ayrılmak istediğini söylerse ve istediğimiz bedeli karşılayacak bir kulüp çıkarsa oturup konuşuruz. Zaten hem Sancho böyle bir taleple gelmedi, hem de isteyeceğimiz bedeli karşılayabilecek bir kulüp olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

''BU YAZ TRANSFER OLMAYACAK''

Salgın nedeniyle transferde indirim yapmayacaklarını da dile getiren, “Geçmişte mecburi oyuncu satışı yaptığımız dönemler oldu ancak geride bıraktık. Bu yaz bir transfer olacağını düşünmüyorum” dedi.