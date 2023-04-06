Borussia Dortmund taraftarı Benjamin Henhrics'e ırkçılık yaptı Bundesliga takımlarından Leipzig'in formasını giyen Alman oyuncu Benjamin Henhrics, sosyal medyada Borussia Dortmund taraftarlarının ırkçı saldırısına uğradı.

Almanya Kupası çeyrek finalinde Leipzig ile Dortmund karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan maçı Leipzig 2-0 kazandı ve tur atlayan taraf oldu.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Timo Werner ile 90+8. dakikada Willy Orban attı.

Dortmund taraftarı, ırkçı mesajlar paylaştı

Maçın sonunda ise Leipzig'in başarılı savunma oyuncusu Benjamin Henhrics, sosyal medyadan ırkçı mesajlar aldığını söyledi.

Mücadelenin ardından Henhrics, şu ifadeleri kullandı:

"İsteyen herkesin ırkçı düşüncelerini rahatça paylaşabileceği bir toplulukta yaşıyoruz."

Bazı taraftarların, Alman oyuncunun sakatlık yaşaması için dileklerde bulunulan paylaşımlarda bulunduğu da belirtildi.

Henhrics'e destek geldi

26 yaşındaki Henrichs'in yaşadığı ırkçı saldırıların ardından Leipzig, Almanya Futbol Federasyonu, Bayern Münih ve Bayer Leverkusen'den destek mesajları geldi.

Lukaku'ya da ırkçılık yapılmıştı

Öte yandan geçtiğimiz gün oynanan İtalya Kupası yarı final maçında Juventus ile Inter karşılaşmıştı.

1-1 sona eren mücadelede Interli Lukaku'nun attığı golden sonra Juventus tribünlerinden bazı taraftarlar maymun sesi çıkararak, Belçikalı forveti ırkçı saldırıda bulunmuştu.