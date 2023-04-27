Borussia Dortmund'da Marco Reus'un sözleşmesi uzadı

ensonhaber.com
Bundesliga'da ligde üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund'dan Marco Reus hakkında bir açıklama geldi.
Reus'un sözleşmesi 2024'e kadar uzadı
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı kaydedildi.
"Kulübüm için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum"
Borussia Dortmund ile 2 kez Almanya Kupası kazanan Reus, tüm kulvarlarda attığı 161 golle kulüp rekorunun 16 gol gerisinde.Reus, sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda odaklandığımız tek bir hedef var, o da Almanya şampiyonluğu. Hayatımın yarısından fazlasını geçirdiğim kulübüm için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Benim için hala dünyanın en güzel stadında, dünyanın en iyi taraftarlarının önünde gol atmaktan daha iyi bir şey yok"