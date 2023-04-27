Borussia Dortmund'da Marco Reus'un sözleşmesi uzadı Bundesliga'da lider durumda bulunan Borussia Dortmund, kaptan Marco Reus'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

ensonhaber.com

Bundesliga'da ligde üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund'dan Marco Reus hakkında bir açıklama geldi.

Reus'un sözleşmesi 2024'e kadar uzadı

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı kaydedildi.

"Kulübüm için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum"

Borussia Dortmund ile 2 kez Almanya Kupası kazanan Reus, tüm kulvarlarda attığı 161 golle kulüp rekorunun 16 gol gerisinde.Reus, sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: