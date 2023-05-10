Borussia Dortmund'un formasını taraftarları seçti Borussia Dortmund'un 2023-2024 sezonu iç saha formasını taraftarlar tasarladı. En çok oyu alan tasarım, sarı-siyahlıların gelecek sezon giyeceği forma oldu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, önümüzdeki sezon giyeceği iç saha formasını tanıttı.

Sarı siyahlı ekibin yeni sezon forması için belirli tasarımlar yarışırken, bu tasarımlar taraftarların oylamasına sunuldu.

"Bir forma dikkat çekmeli ve hatırlanmalıdır"

Taraftar oylamasında en çok oy almayı başaran Timo, Borussia Dortmund'un gelecek sezon formasını tasarladı. Tasarımcı, "Bir forma dikkat çekmeli ve hatırlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Gelecek sezon iç sahada giyeceğimiz formayı belirledi"

Borussia Dortmund'dan yapılan açıklamada; "Taraftar oylamasını açık ara farkla kazanan Timo R. tasarımıyla gelecek sezon iç sahada giyeceğimiz formayı belirledi." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca kulüpten yapılan açıklamanın devamında bu yeni sezon iç saha formasının 26 Mayıs'tan itibaren tüm Dortmund mağazalarında ve çevrimiçi mağazalarında satışa sunulacağı belirtildi.