Brentford, 18 yaş altı takımının başına kadın teknik direktör getirdi Premier Lig'i 9. sırada bitiren Brentford'da 18 yaş altı takımının başına Lydia Bedford geldi.

AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, 18 yaş altı takımının başına Lydia Bedford'u getirdi.

Premier Lig tarihindeki ilk kadın teknik direktör atamasını yapan Brentford'un futbol direktörü Phil Giles, şu ifadeleri kullandı:

"Kapsamlı bir işe alım süreci yürüttük. Lydia ve Jon-Paul en iyi iki adaydı. Başarılı olacaklarından eminim."

Bedford'un yardımcılığını Jon-Paul Pittman üstlenecek.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale geldi

Daha önce Leicester City Kadın Futbol Takımı'nı çalıştıran Bedford, bu sezon yardımcı teknik direktör olarak görev yaptığı Arsenal ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı final gördü.