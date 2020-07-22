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    Brest forması giyen Gabriel'in arabası yakıldı

    Ligue 1 ekiplerinden Stade Brest'te forma giyen Ronael Pierre-Gabriel'e saldırı düzenlendi.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 17:28
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 17:28
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    Brest forması giyen Gabriel'in arabası yakıldı

    Stade Brest Kulübü'nden yapılan açıklamada, Almanya ekibi Mainz 05'ten kiralanan 22 yaşındakiRonael Pierre-Gabriel'in, kimliği belirsiz kişilerce saldırıya maruz kalarak yaralandığı ve aracının tamamen yakıldığı belirtildi.

    ''HER YÖNDEN DESTEK VERECEĞİZ''

    Açıklamada, Fransız emniyetinin olaya ilişkin soruşturma başlattığı ve aynı bölgede son dönemde benzer saldırıların yaşandığı kaydedilerek, "Bu saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyoruz. Bu süreçte futbolcumuza her yönden tam destek vermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.

    Brest forması giyen Gabriel'in arabası yakıldı #1

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