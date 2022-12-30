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    Brezilya'da Pele'nin kaybı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

    Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Brezilya hükümeti, 3 günlük ulusal yas ilan etti.
    • 30.12.2022 - 08:15
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    Brezilya'da Pele'nin kaybı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

    Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin 82 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine Brezilya'da 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verildi.

    Devlet Başkanı Jair Bolsonaro imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnamede, "Edson Arantes do Nascimento, Pele'nin ölümünden duyulan üzüntünün bir göstergesi olarak, bu kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren ülke geneli 3 günlük ulusal yas ilan edildi." ifadesine yer verildi.

    "Pele, futbolu sanata ve eğlenceye dönüştürdü"

    Bolsonaro, Twitter hesabından Pele'nin ölümüne ilişkin paylaşımında, "Tüm ailesinin ve arkadaşlarının bu zor günleri aşmaları için Tanrıya dua ediyorum. Pele, futbolu sanata ve eğlenceye dönüştürdü ve Brezilya'nın adını futbol ile dünyaya duyurdu. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Brezilya da Pele nin kaybı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi #1

    Cenaze töreni 3 Ocak'ta

    Efsane futbolcu Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirmişti.

    AA'nın haberine göre Pele'nin cenaze töreninin 3 Ocak'ta, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenleneceği bildirilmişti.

    Brezilya da Pele nin kaybı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi #2


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