Bu kez Hakan Çalhanoğlu üzüldü! Inter, Spezia'ya 2-1 mağlup oldu Serie A'nın 26. haftasında Inter, Spezia'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Serie A'nın 26. haftasında Inter, deplasmanda Spezia'ya konuk oldu. Alberto Picco Stadı'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Spezia 2-1 kazanarak haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza atmayı başardı. Karşılaşmanın 14. dakikasında Inter'in kazandığı penaltıyı Lautaro Martinez kaleciye nişanlarken ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan Spezia, Daniel Maldini'nin 55. dakikada attığı golle öne geçmeyi başardı. Inter 50 puanda kaldı 66. dakikada Dimarco, Hakan Çalhanoğlu, Dumfries ve Edin Dzeko dörtlüsünü oyuna alan Inzaghi'nin planı 83'te işe yaradı ve Inter, Lukaku'nun penaltısıyla eşitliği yakaladı. 87. dakikada bu kez Spezia penaltı kazanırken Nzola takımını bir kez daha öne geçirdi ve üç puanı alan ev sahiibi takım oldu. Bu sonuçla Inter, 50 puanda kalarak lider Napoli'yle arasındaki farkın açılmasına engel olamadı. Spezia ise 24 puana yükselerek düşme hattından uzaklaştı.