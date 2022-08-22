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Bundesliga'da Bayern Münih'in gol şovu
Bayern Münih, Bundesliga'daki farklı galibiyetlerine bir yenisini ekledi. Bavyera ekibi deplasmanda Bochum'u 7-0 mağlup etti.
- 22.08.2022 - 11:09
Bundesliga'nın 3. hafta maçında Bayern Münih, Bochum'a konuk oldu.
Gol yağmuruna dönüşen maçta Bavyera ekibi rakibi 7-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.
3 haftada 15 gol
Son şampiyonun golleri 4' Leroy Sane, 25' Matthijs De Ligt, 33' Kingsley Coman, 40', 60' Sadio Mane, 69' Cristian Gamboa(k.k.) ve 76' Serge Gnabry'den geldi.
Julian Nagelsmann'nın ekibi ligin ilk haftasında E.Frankfurt'u 6-1, ikinci hafta ise Wolfsburg'u 2-0 mağlup etmişti.