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    Bundesliga'da Bayern Münih'in gol şovu

    Bayern Münih, Bundesliga'daki farklı galibiyetlerine bir yenisini ekledi. Bavyera ekibi deplasmanda Bochum'u 7-0 mağlup etti.
    • 22.08.2022 - 11:09
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    Bundesliga'da Bayern Münih'in gol şovu

    Bundesliga'nın 3. hafta maçında Bayern Münih, Bochum'a konuk oldu.

    Gol yağmuruna dönüşen maçta Bavyera ekibi rakibi 7-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

    3 haftada 15 gol

    Son şampiyonun golleri 4' Leroy Sane, 25' Matthijs De Ligt, 33' Kingsley Coman, 40', 60' Sadio Mane, 69' Cristian Gamboa(k.k.) ve 76' Serge Gnabry'den geldi.

    Julian Nagelsmann'nın ekibi ligin ilk haftasında E.Frankfurt'u 6-1, ikinci hafta ise Wolfsburg'u 2-0 mağlup etmişti.


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