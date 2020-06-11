Dolar
6.8195
0.6464%
Euro
7.7364
0.358%
Altın
1726.78
-0.6861%
Borsa
109396.44
-0.3484%
G. Altın
378.834
0.0322%
Bitcoin
66668.85
-0.2578%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Bundesliga'da maske şartı kalktı

    Hijyen protokolünü güncelleyen Almanya Futbol Federasyonu, oyuncular ve teknik heyetin sadece fiziki mesafeyi korumasını istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2020 - 14:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bundesliga'da maske şartı kalktı

    Alman futbolu koronavirüs tedbirlerini gevşetti...

    Federasyon, cuma günü oynanacak maçlardan itibaren hijyen kurallarını değiştirdiğini açıkladı.

    Artık yedek kulübesinde yer alacak futbolcular ve teknik heyet üyeleri maske takmak zorunda kalmayacak.

    MESAFE KURALI DEVAM EDİYOR

    Yedek kulübesinde yer alacak görevlilelerden sadece 1,5 metrelik fiziki mesafe kuralına uymaları isteniyor.

    Maskesiz kurallar ikinci ve üçüncü lig maçlarında da geçerli olacak.

    Görüş Bildir