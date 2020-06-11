- En Son Haber
- Dünyadan futbol Haberleri
- Bundesliga'da maske şartı kalktı
Bundesliga'da maske şartı kalktı
Hijyen protokolünü güncelleyen Almanya Futbol Federasyonu, oyuncular ve teknik heyetin sadece fiziki mesafeyi korumasını istiyor.
- Haber Merkezi
- 11.06.2020 - 14:56
Alman futbolu koronavirüs tedbirlerini gevşetti...
Federasyon, cuma günü oynanacak maçlardan itibaren hijyen kurallarını değiştirdiğini açıkladı.
Artık yedek kulübesinde yer alacak futbolcular ve teknik heyet üyeleri maske takmak zorunda kalmayacak.
MESAFE KURALI DEVAM EDİYOR
Yedek kulübesinde yer alacak görevlilelerden sadece 1,5 metrelik fiziki mesafe kuralına uymaları isteniyor.
Maskesiz kurallar ikinci ve üçüncü lig maçlarında da geçerli olacak.