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- Burak Yılmaz'ın golü galibiyete yetmedi
Burak Yılmaz'ın golü galibiyete yetmedi
- 21.08.2022 - 09:15
Hollanda Eredivisie'de oynanan mücadelede Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard farklı yenildi. Cambuur, Fortuna Sittard'ı deplasmanda 4-1 mağlup etmeyi başardı.
Milli futbolcu Burak Yılmaz, 10. dakikada maçtaki ilk golü kaydetti. 37 yaşındaki forvet Burak Yılmaz, takımının ilk yarıyı önde kapamasını sağladı. Cambuur takımı ise 2. yarıda bulduğu gollerle farka koştu ve 3 puana ulaştı.
Ajax'dan sonra Cambuur'u da boş geçmedi
3.hafta sonunda Burak Yılmaz'ın oynadığı Fortuna Sittard'ın ligde puanı bulunmuyor. Ligin ilk haftasında Ajax'a da güzel bir gol atan Burak Yılmaz böylelikle ligdeki 2. golüne ulaştı.
Yabancı basın Burak'a övgüler yağdırmıştı
Burak Yılmaz'ın Ajax maçındaki performansı Hollanda'da gündem olmuştu. Tecrübeli milli futbolcu hakkında Algemen Daglbad'da yer alan haberde; "Burak Yılmaz, son şampiyon Ajax’ı titretti ve küme düşme adayı Fortuna Sittard’a hayal kurdurdu" ifadeleri kulanılmıştı.
Fransız basınından Sport France, Burak Yılmaz'ın performansı hakkında, "Geçtiğimiz sezon Lille forması giyen ve sezon sonunda serbest kaldıktan sonra Fortuna Sittard’a transfer olan Burak Yılmaz, Ajax’a karşı muhteşem bir frikik golü kaydetti ama bu gol Fortuna Sittard’ın mağlup olmasını engelleyemedi" ifadelerine yer vermişti.