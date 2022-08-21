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Burak Yılmaz'ın golü galibiyete yetmedi

Burak Yılmaz'ın golü galibiyete yetmedi

Hollanda Eredivisie karşılaşmasında Fortuna Sittard sahasında Cambuur'a 4-1 mağlup oldu. Burak Yılmaz'ın maçın başında attığı ve takımını 1-0 öne geçirdiği gol galibiyet için yetmedi.