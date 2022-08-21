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    Burak Yılmaz'ın golü galibiyete yetmedi

    Hollanda Eredivisie karşılaşmasında Fortuna Sittard sahasında Cambuur'a 4-1 mağlup oldu. Burak Yılmaz'ın maçın başında attığı ve takımını 1-0 öne geçirdiği gol galibiyet için yetmedi.
    • 21.08.2022 - 09:15
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    Burak Yılmaz'ın golü galibiyete yetmedi

    Hollanda Eredivisie'de oynanan mücadelede Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard farklı yenildi. Cambuur, Fortuna Sittard'ı deplasmanda 4-1 mağlup etmeyi başardı.

    Milli futbolcu Burak Yılmaz, 10. dakikada maçtaki ilk golü kaydetti. 37 yaşındaki forvet Burak Yılmaz, takımının ilk yarıyı önde kapamasını sağladı. Cambuur takımı ise 2. yarıda bulduğu gollerle farka koştu ve 3 puana ulaştı.

    Burak Yılmaz ın golü galibiyete yetmedi #1

    Ajax'dan sonra Cambuur'u da boş geçmedi

    3.hafta sonunda Burak Yılmaz'ın oynadığı Fortuna Sittard'ın ligde puanı bulunmuyor. Ligin ilk haftasında Ajax'a da güzel bir gol atan Burak Yılmaz böylelikle ligdeki 2. golüne ulaştı.

    Yabancı basın Burak'a övgüler yağdırmıştı

    Burak Yılmaz'ın Ajax maçındaki performansı Hollanda'da gündem olmuştu. Tecrübeli milli futbolcu hakkında Algemen Daglbad'da yer alan haberde; "Burak Yılmaz, son şampiyon Ajax’ı titretti ve küme düşme adayı Fortuna Sittard’a hayal kurdurdu" ifadeleri kulanılmıştı.

    Fransız basınından Sport France, Burak Yılmaz'ın performansı hakkında, "Geçtiğimiz sezon Lille forması giyen ve sezon sonunda serbest kaldıktan sonra Fortuna Sittard’a transfer olan Burak Yılmaz, Ajax’a karşı muhteşem bir frikik golü kaydetti ama bu gol Fortuna Sittard’ın mağlup olmasını engelleyemedi" ifadelerine yer vermişti.

    Burak Yılmaz ın golü galibiyete yetmedi #2


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