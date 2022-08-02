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    Burak Yılmaz’ın sorunu çözüldü

    Eski milli oyuncu Burak Yılmaz, Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'a transfer olduktan sonra çalışma izni sorunu da çözüldü. Tecrübeli oyuncu ilk maçında görev aldı.
    • 02.08.2022 - 11:38
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    Burak Yılmaz’ın sorunu çözüldü

    Fransa Ligue 1'de 2 sezon Lille forması giyen ve bu süreçte 1 lig şampiyonluğu kazanan Burak Yılmaz takımından ayrılarak Hollanda’ya gitmişti.

    Fortuna Sittard'a transferi sonrası çalışma izni sorunu yaşayan tecrübeli golcü ilk maçını kaçırmıştı.

    Burak Yılmaz'ın yaşadığı evrak sorunu çözüldü ve milli oyuncu Hollanda Ligi'ndeki Ajax maçında formasını giyebilecek. Fortuna Sittard'ın önemli bir katkı almayı hedeflediği Burak Yılmaz, yeni takımıyla ilk maçına da çıktı.

    Fortuna Sittard'ın VVV-Venlo ile karşılaştığı hazırlık maçında formasını giyen Burak Yılmaz, ilk maçında 11'de başladı.

    Burak Yılmaz’ın sorunu çözüldü #1

    Takıma çabuk alıştı

    37 yaşındaki forvetin ilk 11'de maça başladığı VVV-Venlo mücadelesini Fortuna Sittard 6-2 kazandı. Burak Yılmaz ilk maçında golle tanışamasa da yeni takımındaki neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.


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