Camavinga için 80 milyon euroya ret

Rennes, Real Madrid'in Eduardo Camavinga için yapacağı söylenen 80 milyon euroluk teklife olumsuz yanıt verecek.

Koronavirüs arası öncesi ismi Real Madrid ile anılan Camavinga, için kulübünden yalanlama geldi.

Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, takımın genç yıldızı Eduardo Camavinga'yı Real Madrid'e basında çıkan 80 milyon euroluk bir paraya satmayacaklarını açıkladı.

''REAL MADRİD'E YANITIMIZ 'HAYIR' OLUR''

Fransa şampiyonu Paris Saint Germain'in de listesinde olduğu iddia edilen 17 yaşındaki oyuncuyla ilgili RMC Sport isimli Fransız radyosuna açıklamalar yapan Maurice, "Camavinga'nın gitmesi konuşulmadı" dedi.

"Eğer Real Madrid 80 milyon euroluk bir teklif yaparsa buna yanıtım 'Hayır' olur" ifadelerini kullanan Maurice, "Gerçek bir teklif yok. Camavinga projemizin önemli bir parçası olacak. Bu oyuncuyla devam etmek istiyoruz. Onun Rennes'te kapmasını ve gelişmeye devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.