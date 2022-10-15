Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
361.309
-0.52%
BTXN Coin
9.60
1.05%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Hafif yağmur 17 C

    Carlo Ancelotti: İki takım da oldukça iyi kadrolara sahip

    Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona ile oynayacakları El Clasico öncesi açıklamalarda bulundu.
    • 15.10.2022 - 18:30
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 18:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Carlo Ancelotti: İki takım da oldukça iyi kadrolara sahip

    La Liga'da 16 Ekim Pazar günü Real Madrid, sahasında Barcelona'yı konuk edecek.

    Barcelona ile karşılaşacak olan Real Madrid'in tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti, dev maç öncesi konuştu.

    "İki takım da oldukça iyi kadrolara sahip"

    Maçın öneminin farkında olduklarını söyleyen Ancelotti, "Her zaman olduğunu gibi bu maçın insanlar için ne kadar önemli olduğunu bilerek sahaya çıkmalıyız. İki takım da oldukça iyi kadrolara sahip. Ancak bu maça diğerlerinden farklı bir şekilde hazırlanmadık. Tek yapmamız gereken maç saatinde sahada duygularımızı daha yoğun yaşamak ve bunu kendi lehimize yapmak." dedi.

    Carlo Ancelotti: İki takım da oldukça iyi kadrolara sahip #1

    "Rüdiger'de herhangi bir sorun yok"

    Maçta oynayıp oynamayacağı belirsiz olan oyuncular için konuşan Carlo Ancelotti, "Courtois iyi durumda ancak takımla birlikte çok az antrenmana çıktı. Şu anda tam anlamıyla fit olduğunu söyleyemem. Maç saatine kadar durumunu takip edeceğiz ancak şimdilik sadece antrenman yapması gerekiyor. Rüdiger'de ise herhangi bir sorun yok. Kendini gayet iyi hissediyor. O, tam bir savaşçı ve maç için oldukça sabırsız durumda." ifadelerini kullandı.

    Carlo Ancelotti: İki takım da oldukça iyi kadrolara sahip #2

    "İki takımın da kendilerine has karakteristik oyunları var"

    Rakipleri Barcelona hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "İki takımın da kendilerine has karakteristik oyunları var. Bizim, onların aksine ikinci yarıları daha iyi oynadığımız doğru ancak bu maçı etkiler mi emin değilim. Futbolu yeniden icat etmeme gerek yok. Geçtiğimiz yıl PSG gibi maçlarda oynadığımız gibi bir bütün halinde oynamalıyız. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde biraz sıkıntı çekse de ligde sadece 1 beraberlik aldı.

    Tarihlerine bakarsanız Barcelona'nın hep bu tarz bir oyun anlayışı izlediğini görürsünüz. Taraftarları da bunu seviyor ve bununla başarılı oluyorlar. Bana sorarsanız sadece bir oyun anlayışına sahip olmak çok da doğru değil. Elinizdeki oyuncular her yıl değişebiliyor ve ben her zaman oyuncuları rahat ettirmekten yanayım." sözlerini sarf etti.

    Carlo Ancelotti: İki takım da oldukça iyi kadrolara sahip #3


    Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı, dron ile havadan görüntülendi
    Gündem

    Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı, dron ile havadan görüntülendi

    Rüyada tabut görmek ne anlama gelir? Rüyada boş tabut görmek ne demektir? Rüya tabirleri!
    Yaşam

    Rüyada tabut görmek ne anlama gelir? Rüyada boş tabut görmek ne demektir? Rüya tabirleri!

    Uşak'ta araba kağıt gibi ezildi: 2 kişi hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Uşak'ta araba kağıt gibi ezildi: 2 kişi hayatını kaybetti

    Görüş Bildir