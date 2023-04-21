Carlo Ancelotti: Kimse oyuncuları umursamıyor

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi eleyerek yarı finale kalan Real Madrid, bu turda Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

LaLiga'da ise topladığı 62 puanla ikinci sırada yer alan Real Madrid, ligde cumartesi günü TSİ 22.00'de sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.

Bu lig mücadelesi öncesinde Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, yoğun maç takvimi nedeniyle serzenişte bulundu. Ancelotti, basın toplantısında oyunculara çok fazla izin verdiği yönünde gelen soru karşısında, şu cevabı verdi:

"Oyunculara çok izin verdiğimi söylüyorlar ama son 4 ayda sadece 8 gün izin yaptık. Her 3 günde bir maç yaptığımızı kabul etmelisiniz."