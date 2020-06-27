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    Carlos Bilardo koronavirüse yakalandı

    Arjantin Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Carlos Bilardo'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2020 - 14:22
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    Carlos Bilardo koronavirüse yakalandı #1

    Adams-Hakim sendromu başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunları bulunan 82 yaşındaki Bilardo'nun, koronavirüse yakalandığı ancak eski teknik adamın hastalık belirtisi göstermediği öğrenildi.

    Hem oynadığı hem de çalıştırdığı eski kulübü Estudiantes, başkent Buenos Aires'teki evinde, bakım altında yaşayan Bilardo için Twitter hesabından destek mesajı paylaştı.

    Carlos Bilardo koronavirüse yakalandı #2

    Bilardo, Diego Maradona'nın da yer aldığı Arjantin kadrosunu 1986'da dünya şampiyonluğu, 1990'da ise dünya 2'nciliğine taşıdı. Arjantin, 1986'dan beri Dünya Kupası'nı kazanamıyor.

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