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CAS Rus takımlarının itirazını reddetti
Rusya Futbol Federasyonu ve Rus takımlarının UEFA ve FIFA tarafından verilen men cezalarına itirazı CAS tarafından reddedildi.
- 16.07.2022 - 11:13
Şubat ayında başlayan işgalin ardından FIFA ile UEFA, Rusya Milli Takımı'nı ve Rus kulüplerini tüm organizasyonlardan men etmişti.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’de (CAS) yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın benzersiz koşullar meydana getirdiği belirtilerek, FIFA ve UEFA'nın tüzük ve yönetmeliklerine dayanarak takdir yetkisi kapsamında hareket ettiği açıklandı.
Rusya, Dünya Kupası elemelerinde yer almamıştı
CAS, mart ayında Rusya Futbol Federasyonunun kararı dondurma başvurusunu reddetmiş, Rusya bunun sonucunda 2022 Dünya Kupası elemelerinde maç yapamamıştı.
Mayıs ayında da Rus kulüpleri Zenit St. Petersburg, Dinamo Moskova, Socbhi ve CSKA Moskova, UEFA'ya karşı temyiz başvurusunda bulunmuştu.