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    Ceferin, UEFA başkanlık seçiminde tek aday

    UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, nisanda yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.
    • 07.01.2023 - 00:02
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    Ceferin, UEFA başkanlık seçiminde tek aday

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 5 Nisan'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek 47. UEFA Kongresi'nde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için adaylık süreci sona erdi.

    Tek aday olarak seçime gidiyor

    AA'nın haberine göre; seçime tek aday olarak gireceği açıklanan Aleksander Ceferin, 4 yıl süreyle bir dönem daha görevde kalacak.

    Ceferin, 2016'da UEFA'nın 7. başkanı olarak seçilmişti. 55 yaşındaki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ise ikinci kez başkanlık görevine getirilmişti.

    Ceferin, UEFA başkanlık seçiminde tek aday #1


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