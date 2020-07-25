Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9826
0.5529%
Altın
1901.53
0.7465%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
66143.87
1.0195%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Celta Vigo, Emre Mor'u kadroda düşünmüyor

    La Liga ekibi Celta Vigo, kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olan Emre Mor'u gelecek sezon da kadrosunda düşünmüyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 19:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Celta Vigo, Emre Mor'u kadroda düşünmüyor

    La Liga'da 2019-20 sezonunu küme düşme hattının bir puan üzerinde tamamlayan Celta Vigo'da yeni sezon planlamaları devam ediyor.

    Marca'da yer alan habere göre; İspanyol ekibi, geride kalan sezonda kiralık olarak Galatasaray ve Olympiakos formaları giyen Emre Mor'u yeni sezonda da kadroda düşünmüyor.

    Galiçya temsilcisi, kulüp tarihinin en pahalı üçüncü transferi olan Emre Mor'u bir kez daha kiralık olarak takımdan göndermeyi planlıyor.

    Celta Vigo, Emre Mor'u kadroda düşünmüyor #1

    2017 yazında Borussia Dortmund'dan 13 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta bir gol atarken iki de asist yaptı.

    Görüş Bildir