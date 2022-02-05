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Cengiz Ünder'den Angers'e klas gol
Marsilya, Ligue 1'in 23. haftasında konuk ettiği Angers'i 5-2 mağlup etti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. 64'te oyuna giren milli futbolcu Cengiz Ünder, maça 1 gol 1 asistle damgasını vurdu.
- Haber Merkezi
- 05.02.2022 - 09:17
- Güncelleme : 05.02.2022 - 09:46
Fransa Ligue 1'in 23. haftasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, sahasında Angers'ı ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, Marsilya'nın 5-2'lik galibiyetiyle sona erdi.
Gollerle başlayan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan milli yıldızımız Cengiz Ünder, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.
78. dakikada Kamil Milik'e sağ kenardan muazzam bir asist yapan Cengiz, Marsilya'nın 4. golünde büyük pay sahibi oldu.
CENGİZ'DEN 85'TE NEFİS GOL
85'de ise ceza sahası dışından olağanüstü bir golle maçın skorunu belirledi. Bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı 26 maçta 9 gole ulaşan Cengiz Ünder, 2 de asist yaptı.
İşte o gol...
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)