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    Cengiz Ünder'den Angers'e klas gol

    Cengiz Ünder'den Angers'e klas gol

    Marsilya, Ligue 1'in 23. haftasında konuk ettiği Angers'i 5-2 mağlup etti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. 64'te oyuna giren milli futbolcu Cengiz Ünder, maça 1 gol 1 asistle damgasını vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 09:46
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    Fransa Ligue 1'in 23. haftasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, sahasında Angers'ı ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, Marsilya'nın 5-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

    Gollerle başlayan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan milli yıldızımız Cengiz Ünder, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

    78. dakikada Kamil Milik'e sağ kenardan muazzam bir asist yapan Cengiz, Marsilya'nın 4. golünde büyük pay sahibi oldu.

    Cengiz Ünder den Angers e klas gol #1

    CENGİZ'DEN 85'TE NEFİS GOL

    85'de ise ceza sahası dışından olağanüstü bir golle maçın skorunu belirledi. Bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı 26 maçta 9 gole ulaşan Cengiz Ünder, 2 de asist yaptı.

    İşte o gol...

    Cengiz Ünder den Angers e klas gol #2

    Cengiz Ünder den Angers e klas gol #3

    Cengiz Ünder den Angers e klas gol #4

    Cengiz Ünder den Angers e klas gol #5

    Cengiz Ünder den Angers e klas gol #6

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)


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