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Cengiz Ünder'den Angers'e klas gol

Cengiz Ünder'den Angers'e klas gol

Marsilya, Ligue 1'in 23. haftasında konuk ettiği Angers'i 5-2 mağlup etti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. 64'te oyuna giren milli futbolcu Cengiz Ünder, maça 1 gol 1 asistle damgasını vurdu.