Cengiz'in gol attığı maçta Marsilya, Toulouse'a fark attı

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Marsilya, Toulouse'u 6-1'lik skorla geçti. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder ise 80. dakikada penaltıdan takımının 5. golünü attı.

Fransa Ligi'nde Cengiz Ünder'in formasını giydiği ve eski Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya ile Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi yapan Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Marsilya, 6-1 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardı.

Cengiz penaltıdan attığı golle skora katkı yaptı

Marsilya'nın galibiyet golleri;13. dakikada Valentin Rongier, 41. dakikada Rasmus Nicolaisen (kk), 51. dakikada Sead Kolasinac, 62. dakikada Dimitri Payet, 80. dakikada Cengiz Ünder (p) ve 82. dakikada Nuno Tavares'ten geldi.

Toulouse'un tek golü ise 41. dakikada Branco van den Boomen'ın penaltı golüyle geldi.

Cengiz ligde ilk golünü attı

Maça ilk 11 başlayan milli oyuncumuz Cengiz Ünder, bu sezon 15. lig maçında ilk golünü kaydetti.