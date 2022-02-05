Cenk Tosun'un 1 golünün bedeli 28 milyon TL

Beşiktaş'ın 27 milyon Sterlin’e Everton’ın yolunu tutan Cenk Tosun, yaşadığı şanssız sakatlıklar sonrasında Ada kulübünde etkili olamadı.

Kara Kartal’dan 27 milyon sterline Everton’ın yolunu tutan Cenk Tosun, yaşadığı şanssız sakatlıklar sonrasında Ada kulübünde etkili olamadı.

GOL BAŞINA MALİYET 1.5 MİLYON STERLİN

Milli golcüyle ilgili bir haber yayınlayan İngiliz basını, teknik direktör Sam Allerdyce’nin isteği ile kadroya dahil edilen Cenk’in Everton formasıyla 60 karşılaşmada görev yaptığı ve11 gol attığı, 1 golünün neredeyse 1.5 milyon sterline (yaklaşık 28 milyon TL) denk geldiği yazıldı.