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    Championship'te 2 kişide koronavirüs çıktı

    İngiltere Championship'te, iki kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2020 - 09:44
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    Championship'te 2 kişide koronavirüs çıktı

    İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinden yapılan açıklamada; 3-6 Haziran tarihlerinde futbolcu ve kulüp çalışanları olmak üzere Championship'ten 1.179 kişinin koronavirüs testinden geçirildiği duyuruldu.

    Testler sonucu Championship'te yer alan iki kulüpten iki kişide koronavirüse rastlandığı ifade edildi.

    20 HAZİRAN'DA BAŞLAYABİLİR

    EFL, salgın nedeniyle askıya alınan Championship'in 20 Haziran'da yeniden başlatılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

    Öte yandan, üçüncü ligde (League One) test yapılan kişilerde pozitif sonuç çıkmadığı belirtilirken; dördüncü ligde (League Two) ise bir kişide koronavirüs tespit edildiği kaydedildi.

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