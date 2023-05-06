Chelsea, Bournemouth'u geçerek 9 maç sonra kazandı

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta mücadelesinde Chelsea ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Vitality Stadium'da oynanan maçı Chelsea 3-1'lik skorla kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Callagher, 82. dakikada Badiashile ve 86. dakikada Joao Felix kaydetti. Bournemouth'un tek golü Matias Vina'dan geldi.
Chelsea, 9 maç aranın ardından kazandı
Chelsea 9 maç sonra galibiyete uzandı. Frank Lampard da Londra ekibiyle ilk galibiyetini aldı. Bu galibiyetle Chelsea puanını 42'ye çıkardı. Bournemouth ise 39 puanda kaldı.