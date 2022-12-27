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    Chelsea, kötü gidişi sonlandırdı

    Dünya Kupası arasının ardından Premier Lig'de Chelsea, Bournemouth karşısında 2-0 kazanarak puanını 24'e çıkardı.
    • 27.12.2022 - 22:59
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    Chelsea, kötü gidişi sonlandırdı

    İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea, konuk ettiği Bournemouth'u 2-0 mağlup etti.

    Bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen ve tüm kulvarlarda çıktığı son 4 maçı da kaybeden Chelsea, Bournemouth karşısında kötü gidişi sonlandırdı.

    Chelsea iki golle kazandı

    Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, 16. dakikada Kai Havertz ve 24. dakikada Mason Mount'un golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    Chelsea, kötü gidişi sonlandırdı #1

    24 puana yükseldiler

    Bu sonuçla Chelsea, ligde puanını 24'e çıkararak 8'inci sıraya yerleşti. Bournemouth ise 16 puanda kaldı.

    Chelsea, kötü gidişi sonlandırdı #2

    Chelsea, kötü gidişi sonlandırdı #3

    Chelsea, kötü gidişi sonlandırdı #4


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