Chelsea, kötü gidişi sonlandırdı

Dünya Kupası arasının ardından Premier Lig'de Chelsea, Bournemouth karşısında 2-0 kazanarak puanını 24'e çıkardı.

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea, konuk ettiği Bournemouth'u 2-0 mağlup etti.

Bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen ve tüm kulvarlarda çıktığı son 4 maçı da kaybeden Chelsea, Bournemouth karşısında kötü gidişi sonlandırdı.

Chelsea iki golle kazandı

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, 16. dakikada Kai Havertz ve 24. dakikada Mason Mount'un golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

24 puana yükseldiler

Bu sonuçla Chelsea, ligde puanını 24'e çıkararak 8'inci sıraya yerleşti. Bournemouth ise 16 puanda kaldı.