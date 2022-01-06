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    Chelsea, kupada final kapısını araladı

    İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Chelsea, konuk ettiği Tottenham'ı 2-0 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 10:20
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    Chelsea, kupada final kapısını araladı

    İki Londra temsilcisinin karşı karşıya geldiği maçta Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Tottenham Hotspur'u konuk etti.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Chelsea, 5. dakikada Kai Havertz'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti.

    Chelsea, konuk takım Tottenham'lu Ben Davies'in 34. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

    Chelsea, kupada final kapısını araladı #1

    CHELSEA 2-0 KAZANDI

    İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Lig Kupası'nın yarı final ilk karşılaşması Chelsea'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

    Tottenham, yarı finalin ikinci maçında Chelsea'yi 12 Ocak'ta konuk edecek.

    Chelsea, kupada final kapısını araladı #2


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