Chelsea, Raheem Sterling'in sözleşmesini feshetti

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi, karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3,5 sezon boyunca takımın formasını giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtildi.

CHELSEA KARİYERİNDE 81 MAÇA ÇIKTI

Daha önce Liverpool, Manchester City ve Arsenal'da oynayan tecrübeli futbolcu, 2022'de 47,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu.

Sterling, Chelsea kariyerinde 81 maça çıktı ve 19 gol kaydetti.