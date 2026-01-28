Abone ol: Google News

Chelsea, Raheem Sterling'in sözleşmesini feshetti

Chelsea, 3,5 sezon boyunca takımın formasını giyen Raheem Sterling ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 21:39
Chelsea, Raheem Sterling'in sözleşmesini feshetti
  • Chelsea, Raheem Sterling'in sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.
  • 2022'de 47,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan Sterling, Chelsea'de 81 maça çıkıp 19 gol attı.
  • Daha önce Liverpool, Manchester City ve Arsenal'da forma giymişti.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi, karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3,5 sezon boyunca takımın formasını giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtildi.

CHELSEA KARİYERİNDE 81 MAÇA ÇIKTI

Daha önce Liverpool, Manchester City ve Arsenal'da oynayan tecrübeli futbolcu, 2022'de 47,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu.

Sterling, Chelsea kariyerinde 81 maça çıktı ve 19 gol kaydetti.

