Chelsea, stadyumda iftar verecek İngiliz ekibi Chelsea, 26 Mart Pazar günü Stamford Bridge Stadyumu'nda iftar vereceğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna çeyrek finalde devam edecek olan Chelsea, anlamlı bir etkinliğe imza atacak.

Londra ekibi, stadyumda iftar yemeği vereceğini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Stamford Bridge Stadyumu'nda verilecek iftar yemeğinin 26 Mart Pazar günü olduğu aktarıldı.

"Bunu yapan ilk Premier Lig kulübü olmaktan gurur duyuyoruz"

Chelsea Vakfının Başkanı Simon Taylor şu ifadeleri kullandı: