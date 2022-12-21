Chelsea yönetiminden direktör ataması

Chelsea, Christopher Vivell'i kulübün menajeri Graham Potter'ın ekibine yeni direktör olarak atadı.

Clearlake Capital konsorsiyum yönetimindeki Chelsea, menajer Graham Potter'ın ekibine yeni bir atama yaptı. Londra kulübü, Christopher Vivell'i direktör olarak göreve getirdi.

Vivell daha önce, ülkesi Almanya'daki RB Leipzig'in alt yaş gruplarında çalıştı.

"Dört gözle bekliyorum"

Leipzig'in kardeş kulübü Salzburg ile de çalışan Vivell, Chelsea'nin küresel futboldaki en heyecan verici projeyi inşa ettiğini söyledi.

"Kulübün başarılı olmaya, gelişmeye ve büyümeye devam etmesi için çok fazla potansiyel var. Graham Potter ile performans analizi, veriler ve inovasyonla desteklenen açık ve sürdürülebilir bir felsefe var ve ben de bunda bir rol oynamayı dört gözle bekliyorum."





"Etkileyici performansını burada sürdüreceğinden eminiz"



Chelsea Başkanı Todd Boehly ve ortağı Behdad Eghbali şunları söyledi:

"Christopher'ın kulüpte bu önemli liderlik rolünü üstlenmesinden çok memnunuz. Almanya ve Avusturya'daki çalışmaları kendisi anlatıyor.

Etkileyici performansını burada sürdüreceğinden eminiz. Graham'a ve yönetime önemli destek sağlayacak ve kulüp için genel vizyonumuzu ilerletmede hayati bir rol oynayacak."