Chelsea'de Mauricio Pochettino dönemi İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, takımın başına Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino'nun getirildiğini duyurdu.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altına kalan Chelsea'yi gelecek sezon Mauricio Pochettino çalıştıracak.

Sezona Thomas Tuchel yönetiminde başlayan ve henüz ligin ilk haftalarında Alman teknik adamın yerine Graham Potter'ı getiren Chelsea, başarısız sonuçların ardından İngiliz teknik direktörle de yollarını ayırmıştı.

Graham Potter'dan sonra göreve geçici olarak efsane oyuncularından ve eski teknik direktörlerden Frank Lampard getirilmişti.

Chelsea, Pochettino ile anlaştığını açıkladı

Gelecek sezon için birçok aday ile görüşen Chelsea yönetimi, Temmuz 2022'den beri takım çalıştırmayan Mauricio Pochettino ile anlaşıldığını açıkladı.

Pochettino 2014-2019 yılları arasında Londra'nın bir diğer önemli kulübü Tottenham'da görev almıştı. Arjantinli teknik adam son olarak PSG'yi çalıştırmış ve takımıyla 2021-2022 sezonunda Fransa Ligi'ni kazanmıştı.