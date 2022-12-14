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- Chelsea'nin santrforu Broja sezonu kapattı
Chelsea'nin santrforu Broja sezonu kapattı
Chelsea'nin Arnavut futbolcusu Armando Broja, sakatlığı yüzünden sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.
- Haber Merkezi
- 14.12.2022 - 17:07
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den yapılan açıklamaya göre, Aston Villa ile oynanan hazırlık maçında sağ dizinden sakatlanan 21 yaşındaki santrforun, ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.
Ameliyat edilecek
Arnavutluk Milli Takımı'nın da formasını giyen Broja'nın, ameliyat edileceği ve sezonun kalan bölümünü kaçırmasının beklendiği bilgisi verildi.