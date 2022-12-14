Chelsea'nin santrforu Broja sezonu kapattı

Chelsea'nin Arnavut futbolcusu Armando Broja, sakatlığı yüzünden sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den yapılan açıklamaya göre, Aston Villa ile oynanan hazırlık maçında sağ dizinden sakatlanan 21 yaşındaki santrforun, ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.

Ameliyat edilecek

Arnavutluk Milli Takımı'nın da formasını giyen Broja'nın, ameliyat edileceği ve sezonun kalan bölümünü kaçırmasının beklendiği bilgisi verildi.