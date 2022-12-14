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    Chelsea'nin santrforu Broja sezonu kapattı

    Chelsea'nin Arnavut futbolcusu Armando Broja, sakatlığı yüzünden sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 17:07
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    Chelsea'nin santrforu Broja sezonu kapattı

    İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den yapılan açıklamaya göre, Aston Villa ile oynanan hazırlık maçında sağ dizinden sakatlanan 21 yaşındaki santrforun, ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.

    Ameliyat edilecek

    Arnavutluk Milli Takımı'nın da formasını giyen Broja'nın, ameliyat edileceği ve sezonun kalan bölümünü kaçırmasının beklendiği bilgisi verildi.

    Armando Broja


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