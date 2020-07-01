Çin'de futbol 25 Temmuz'da başlıyor

Çin Futbol Federasyonu yaptığı resmi açıklamayla, Süper Lig'in 25 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.

Şubat ayının sonunda başlaması planlanan Çin Süper Lig'in geleceğini belirlemek için toplanan komite kesin kararını verdi.

Genel Sekreter Xi Jinping başkanlığındaki komite, bütün değişkenleri göz önüne alarak yaptığı planlama sonucunda, salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan Çin'de Süper Lig'in 25 Temmuz'da başlayacağına dair açıklamayı yaptı.

MAÇLAR İKİ KENTTE OYNANACAK

Bütün güvenlik önlemlerinin alınacağı ligde maçlar Suzhou ve Dalian kentlerinde oynanacak.