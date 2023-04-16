Ciro Immobile trafik kazası geçirdi! Lazio'nun golcü futbolcusu Ciro Immobile, Roma'da trafik kazası geçirdi. İtalyan oyuncu aracıyla tramvaya çarptı. Daha sonra Immobile durumunun iyi olduğunu açıkladı.

İtalya Serie A'da başarılı bir sezon geçiren Lazio'nun kaptanı Ciro Immobile bir trafik kazasına karıştı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, İtalyan yıldız, aracıyla bir tramvayla çarpıştı.

Kontrol amaçlı hastaneye götürüldü

Immobile'nin kullandığı arabada çocuklarının da bulunduğu, kazana ağır yaralı olmadığı ancak ünlü futbolcu da dahil kazadan etkilenen 7 kişinin kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

"Sadece kolum biraz ağrıyor"

Olay yerinde kazayla ilgili kısa bir açıklama yapan Immobile, kırmızı ışıkta durmayan tramvayın kazaya sebebiyet verdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: