CONMEBOL, Lionel Messi'nin heykelini dikti Lionel Messi, kendisi için yaptırılan heykelle buluştu. Bu heykel, Maradona ve Pele heykelleriyle birlikte sergilenecek. Heykelin tanıtımından sonra Lionel Messi'ye "Futbolun Asası"nı takdim edildi.

Güney Amerika'nın UEFA'sı olarak da nitelendirebileceğimiz CONMEBOL, Libertadores Kupası'na özel olarak Lionel Messi'yi onurlandırdı.

Süper yıldızın da hazır bulunduğu toplantı öncesinde Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı da geceye katıldı.

Lionel Messi'nin heykelinin açıldığı gecede Arjantinli futbolcu da kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonrasında ise yıldız isme 'Futbolun Asası' da takdim edildi.

Tecrübeli oyuncunun heyecanı da gözlerden kaçmadı.

Ronaldo heykeli viral oldu

Sosyal medyada ise Lionel Messi'nin başarılı heykel çalışması akıllara Ronaldo'nun fiyaskoyla sonuçlanan heykelini getirdi.

Kullanıcılar, bir dönem Ronaldo için hazırlanan heykelin fotoğrafını paylaşarak "Heykel denilince bunu paylaşmadan olmaz" yorumunda bulundu.