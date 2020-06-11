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    Corona attı, Porto lider oldu

    Portekiz Ligi'nde Porto, Meksikalı orta saha oyuncusu Jesus Corona'nın golüyle Maritomo'yu 1-0 yendi ve liderliğe yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2020 - 14:41
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    Corona attı, Porto lider oldu

    Porto'da 85. dakikada Alex Telles, 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    Buna karşın Corona'nın attığı tek gol ile sahadan 3 puanla ayrılan Porto, 26 hafta sonunda puanını 63'e çıkardı ve Benfica'nın iki puan önünde liderliğe yükseldi.

    GEÇEN HAFTA DA ATMIŞTI

    Corona, salgın nedeniyle verilen aranın ardından başlayan ligde, Porto'nun geçen hafta Famalicao'ya 2-1 yenildiği maçta da gol atmıştı.

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