Coronthians'ta 27 futbolcunun 21'i korona oldu

Coronthians'ta 27 futbolcunun 21'i korona oldu

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Brezilya Ligi ekiplerinden Coronthians, 27 oyuncusunun 21'inde koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiğini açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, futbol kulüpleri içinde en çok Brezilya Ligi ekiplerinden Coronthians'ı etkiledi.

Kulüp, son aylarda 27 oyuncusunun 21'inde koronavirüse rastlandığını açıkladı.

Öte yandan kulüp, oyunculara şimdiye kadar 190 testin yapıldığı duyurdu.

Koronavirüse yakalanan 13 ismin testlerinin negatife döndüğü de belirtildi. 8 oyuncunun tedavilerine ise hala devam ediliyor.

Bu isimler tamamen virüsten temizlendikten sonra sahalara dönebilecekler.

Teknik heyet ve kulüp çalışanları arasında da koronavirüse yakalanan sayısının yüksek olduğu açıklanırken; 17 çalışanın virüsten kurtularak görevlerine döndüğü bildirildi.