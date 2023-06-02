Cristiano Ronaldo: Al Nassr'da devam etmek istiyorum Cristiano Ronaldo, Al Nassr'dan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi ve "Burada mutluyum ve devam etmek istiyorum" diye konuştu.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da futbol kariyerine devam eden Cristiano Ronaldo, geride kalan sezonunda ardından takımdan ayrılacağı iddialarına cevap verdi.

Suudi basınına konuşan Ronaldo, Al Nassr'daki geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. 38 yaşındaki futbolcu, "Burada mutluyum ve devam etmek istiyorum ve burada da devam edeceğim." dedi.

"Suudi Ligi dünyada ilk 5 arasında yer alabilir"

Suudi Arabistan Ligi hakkında da görüşlerinin sorulması üzerine yıldız futbolcu şu yanıtı verdi:

"Mükemmel takımlar, mükemmel Arap oyuncular var, ancak altyapının hala biraz iyileştirilmesi gerekiyor. Hakemler ve VAR sistemi de biraz daha hızlı olmalı. Eğer önümüzdeki 5 yıl içinde şu anda yaptıkları gibi çalışmaya devam ederlerse, Suudi Ligi dünyada ilk 5 arasında yer alabilir."

"Bu yıl bir şeyler kazanmayı bekliyordum"

Portekizli oyuncu, kaybedilen şampiyonluk hakkında ise şu ifadeleri kullandı: