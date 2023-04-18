Cristiano Ronaldo, birlikte oynadığı en iyi 11'i duyurdu Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyerinde birlikte top koşturduğu en iyi 11'i açıkladı.

2022 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan ve yıllık 50 milyon dolar karşılığında 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, yeni macerasına hızla adapte oldu.

Gösterdiği performansla takımına büyük bir katkıda bulunan 38 yaşındaki futbolcu, kariyerine dair önemli bir itirafta bulundu.

En iyi 11'i belirledi

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İngiliz basınından Talksport'a yaptığı açıklamada kariyeri boyunca oynadığı futbolculardan oluşan en iyi 11 i belirledi.

İşte Ronaldo'nun en iyi 11'i:

Iker Casillas, Marcelo, Giorgio Chiellini, Rio Ferdinand, Sergio Ramos, Paul Scholes, Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale, Wayne Rooney, Karim Benzema

Al Nassr'la 12 maça çıktı

Yeni takım Al Nassr ile birlikte Suudi Arabistan Ligi'ne alışan Ronaldo, burada 12 maçta forma giydi. Yıldız isim bu maçlarda 11 gol ve 2 asistle oynadı.