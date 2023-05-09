Cristiano Ronaldo, fotoğraf çektirmek isteyen rakip takım çalışanını itti! Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Nassr, sahasında Khaleej ile 1-1 berabere kaldı. Cristiano Ronaldo, bu maçın ardından sahaya girip kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen rakip takım antrenörünün teklifini kabul etmedi.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Al Nassr ile Khaleej karşı karşıya geldi. Al Nassr'ın ev sahipliğinde oynanan bu lig mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Konuk takımın golü 4. dakikada Fabio Martins'den gelirken, Nassr'ın golünü 17. dakikada Alvaro Gonzalez kaydetti. Mücadele sonunda ise Cristiano Ronaldo, kaybedilen 2 puanın ardından oldukça gergin bir görüntü çizdi.

Rakip takım antrenörünü reddetti

Maçın son düdüğünün ardından kendisinden formasını isteyen rakip takım oyuncusuna formasını veren Ronaldo, soyunma odasının yolunu tuttu. Tam o esnada Khaleej takımının antrenörlerinden biri, Ronaldo'nun yanına gelerek fotoğraf çekilmek istedi.

Kendisiyle zorla fotoğraf çekilmek isteyen antrenörü iten Ronaldo, fotoğraf çekilmek istemediğini sert bir dille ifade etti. Kendisini iten Ronaldo'nun yanından hızla uzaklaşan antrenörün o anları sosyal medyada gündeme oturdu.