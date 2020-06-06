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    Cristiano Ronaldo, ilk milyarder futbolcu oldu

    Cristiano Ronaldo, ilk milyarder futbolcu oldu

    Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, toplam kazancı ile futbolda ve takım sporlarındaki ilk milyarder futbolcu oldu.
    • AA
    • 06.06.2020 - 08:12
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    Cristiano Ronaldo, ilk milyarder futbolcu oldu

    Forbes dergisinde yer alan rapora göre, geçtiğimiz yıl 105 milyon dolar gelir elde eden Ronaldo, kariyeri boyunca toplam 1 milyar dolarlık kazancı geçti.

    KAZANCI 1 MİLYAR DOLARI GEÇEN İLK FUTBOLCU

    Juventus'tan yıllık 30 milyon euro kazanan Portekizli oyuncu 1 milyar dolarlık kazancı geçen ilk futbolcu oldu.

    EN ÇOK KAZANAN ÜÇÜNCÜ SPORCU

    Tarihin ilk milyarder futbolcusu olan yıldız oyuncu, kariyeri boyunca en fazla kazanan üçüncü sporcu olarak dikkat çekiyor.

    Bu alanda Ronaldo'nun önünde Tiger Woods ve Floyd Mayweather bulunuyor.

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