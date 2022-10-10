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    Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı

    Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı

    İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Everton'u 2-1 yenerken Portekizli 37 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü kaydetti
    • 10.10.2022 - 06:45
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    Goodison Park Stadı'ndaki 10. hafta maçında, ev sahibi ekip 5. dakikada Alexander Chuka Iwobi'nin golü ile 1-0 öne geçti. Manchester United, 15. dakikada Antony'nin golü ile beraberliği yakaladı.

    Ronaldo 700. golünü attı

    AA'nın haberine göre; maçın 29. dakikasında Anthony Martial'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Ronaldo, 44. dakikada attığı gol ile kulüp kariyerinde 700. golünü kaydetti.

    Bu sonucun ardından Manchester United, 15 puana ulaşırken Everton, 10 puanda kaldı.

    Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı #1

    Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı #2

    Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı #3


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