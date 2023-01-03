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Cristiano Ronaldo Riyad'da
Astronomik rakamla Al Nassr takımına transfer olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, imza töreni için gittiği Riyad'da çiçeklerle karşılandı.
- Haber Merkezi
- 03.01.2023 - 08:59
- Güncelleme : 03.01.2023 - 09:24
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la anlaşan Cristiano Ronaldo, imza töreni için başkent Riyad'a gitti.
Kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Mrsool Park stadyumunda düzenleneceği duyuruldu.
Ronaldo'nun, Al-Nassr'daki ilk maçına perşembe günkü Al-Ta'ee karşılaşmasında çıkması bekleniyor.
2.5 yıllık sözleşme imzalayacak Ronaldo, yeni kulübünden yıllık toplam 200 milyon dolar kazanacak.
Forma satışı patladı
Ronaldo transferinin açıklanmasının ardından birçok Al-Nassr taraftarı, yıldız oyuncunun formasını alabilmek için kulüp mağazasına akın etti.
Transferin ardından geçen 48 saatte 200 binden fazla forma satıldı.