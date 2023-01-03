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    Cristiano Ronaldo Riyad'da

    Cristiano Ronaldo Riyad'da

    Astronomik rakamla Al Nassr takımına transfer olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, imza töreni için gittiği Riyad'da çiçeklerle karşılandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 08:59
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 09:24
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    Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la anlaşan Cristiano Ronaldo, imza töreni için başkent Riyad'a gitti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Mrsool Park stadyumunda düzenleneceği duyuruldu.

    Ronaldo'nun, Al-Nassr'daki ilk maçına perşembe günkü Al-Ta'ee karşılaşmasında çıkması bekleniyor.

    2.5 yıllık sözleşme imzalayacak Ronaldo, yeni kulübünden yıllık toplam 200 milyon dolar kazanacak.

    Forma satışı patladı

    Ronaldo transferinin açıklanmasının ardından birçok Al-Nassr taraftarı, yıldız oyuncunun formasını alabilmek için kulüp mağazasına akın etti.

    Transferin ardından geçen 48 saatte 200 binden fazla forma satıldı.

    Ronaldo

    Ronaldo

    Ronaldo

    Ronaldo

    Ronaldo

    Ronaldo

    Ronaldo

    Ronaldo


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