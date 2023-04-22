Cristiano Ronaldo'dan bayram mesajı Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İslam Alemi, Ramazan Bayramı heyecanı yaşarken spor dünyasından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Sezonun ortasında İngiliz devi Manchester United'tan ayrılarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'a yolunu tutan ve yıllık 50 milyon dolar karşılığında 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, futbolseverleri şaşırtmıştı.

Ramazan Bayramı'nı kutladı

Portekizli yıldızın takımı Al Nassr, sosyal medya hesabından oyuncuların antrenmana geldiği videoyu paylaştı.

Bu görüntülerde ise 38 yaşındaki Ronaldo, Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Bayramınız Mübarek Olsun" dedi. Bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.