Dolar
6.8558
0.1431%
Euro
7.7497
0.5331%
Altın
1754.55
-0.0142%
Borsa
115918.52
0.6324%
G. Altın
386.516
0.0598%
Bitcoin
66201.83
0.414%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha

    Ronaldo, Juventus'un Bologna'yı 2-0 yendiği karşılaşmada attığı golle Serie A tarihinin en golcü Portekizli futbolcusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 10:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha #1

    İtalya Serie A'nın 27. haftasında lider Juventus, Bologna'ya konuk oldu.

    Konuk ekip, 23. dakikada Cristiano Ronaldo (pen) ve 36. dakikada Paulo Dybala'nın attığı gollerle karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve haftayı lider bitirmeyi garantiledi.

    Maçtaki ilk golü kaydeden Cristiano Ronaldo, yalnızca ikinci sezonunu geçirdiği Serie A'da adını tarihe yazdırmayı başardı.

    RUİ COSTA'YI GERİDE BIRAKTI

    35 yaşındaki yıldız oyuncu, attığı bu golle Serie A kariyerindeki toplam gol sayısını 43'e yükseltti ve Rui Costa'yı geride bırakarak Serie A tarihinin en golcü Portekizli oyuncusu oldu.

    1994-2006 yılları arasında Fiorentina ve Milan formalarını giyen Rui Costa, rakip filelere 42 gol göndermişti.

    Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha #2

    Görüş Bildir