Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha

Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha

Ronaldo, Juventus'un Bologna'yı 2-0 yendiği karşılaşmada attığı golle Serie A tarihinin en golcü Portekizli futbolcusu oldu.

İtalya Serie A'nın 27. haftasında lider Juventus, Bologna'ya konuk oldu.

Konuk ekip, 23. dakikada Cristiano Ronaldo (pen) ve 36. dakikada Paulo Dybala'nın attığı gollerle karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve haftayı lider bitirmeyi garantiledi.

Maçtaki ilk golü kaydeden Cristiano Ronaldo, yalnızca ikinci sezonunu geçirdiği Serie A'da adını tarihe yazdırmayı başardı.

RUİ COSTA'YI GERİDE BIRAKTI

35 yaşındaki yıldız oyuncu, attığı bu golle Serie A kariyerindeki toplam gol sayısını 43'e yükseltti ve Rui Costa'yı geride bırakarak Serie A tarihinin en golcü Portekizli oyuncusu oldu.

1994-2006 yılları arasında Fiorentina ve Milan formalarını giyen Rui Costa, rakip filelere 42 gol göndermişti.