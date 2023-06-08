Cristiano Ronaldo'dan emeklilik açıklaması Bir tanıtım etkinliği için Madrid'e giden Cristiano Ronaldo, açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız emeklilik sonrası Madrid'e dönmek istediğini dile getirdi.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Portekizli süperstar, "Kariyerimde 2-3 yılım kaldı. Şu an kendime daha fazla bakmak daha da önemli. Hazır olduğum zaman kramponlarımı asacağım ve sonra kariyerimin nasıl gideceği konusunda çalışmalarım var. Bir futbol kulübüne sahip olmak istiyorum." dedi.

"Suudi Arabistan en iyi 5 lig arasına girecek"

Benzema'nın Suudi Arabistan'a geleceğini biliyordum. Yıldız futbolcuların geleceğini size söylemiştim. Suudi Arabistan Ligi, dünyanın en iyi 5 ligi arasına girecek."

"Emekli olduğumda İspanya'da yaşayabilirim"

Geçtiğimiz ocak ayında Manchester United'dan ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan Ronaldo, "Burada olduğum için her zaman mutluyum, İspanya'ya çok yatırım yapıyorum. İspanya'yı çok seviyorum. Burada bir evim var ve burada yaşamayı umuyorum. Emekli olduğumda yaşayacağım yerlerden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Ligi'nde 16 maça çıkan Ronaldo, 14 gol attı.